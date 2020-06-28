Uğurcan Çakır sabah sınavda akşam sahada!
Sabah üniversite sınavına giren Trabzonspor'un yıldız file bekçisi Uğurcan Çakır, akşam MKE Ankaragücü karşısında sahaya çıktı. Maç sonunda açıklama yapan genç file bekçisi, taraftarlardan özür diledi.
Karadeniz devinin Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada kasığından sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yanı sıra sakatlığı düzelen kaptan Jose Sosa da yeniden takıma döndü. Arjantinli yıldız, 3 hafta sonra sahaya çıktı. Bu arada yüzbinlerce öğrencinin katılığı 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır da girdi. Sabah üniversite sınavına girerken görüntülenen 24 yaşındaki kaleci, maske ile okula giriş yaptı. Akşam da maça çıkan Uğurcan, önemli birkaç kurtarışa imza attı. Yıldız isim maç sonu ise kaybedilen 2 puan için taraftardan özür diledi. Uğurcan, "Ümidimizi kaybetmiyoruz. Herkes çok üzgün ama kafamızı dik tutacağız. Şampiyon olmak istiyoruz. Özür diliyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı