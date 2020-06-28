Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak sakatlandı!

Bu sezon birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren Trabzonspor'da, Ankaragücü mücadelesinde Abdulkadir Parmak da sakatlandı.

Fırtına'da şanssızlık bir türlü bitmiyor. Bu sezon birçok futbolcusu sakatlanan Trabzonspor'da kervana katılan son isim Ekuban'dan sonra Abdulkadir Parmak oldu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu sakatlanarak 40. dakikada yerini Bilal Başacıkoğlu'na yerini bıraktı.

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