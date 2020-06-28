28 Haziran 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak sakatlandı!

Abdulkadir Parmak sakatlandı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

Bu sezon birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren 'da, Ankaragücü mücadelesinde Abdulkadir Parmak da sakatlandı.

Fırtına'da şanssızlık bir türlü bitmiyor. Bu sezon birçok futbolcusu sakatlanan 'da kervana katılan son isim Ekuban'dan sonra Abdulkadir Parmak oldu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu sakatlanarak 40. dakikada yerini 'na yerini bıraktı.

Yıldız isim G.Saray maçında yok! haberin devamı

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