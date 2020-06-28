Hüseyin Çimşir'in bileği bükülmüyor!

Trabzonspor'un başında 12 lig maçına çıkan Hüseyin Çimşir, bu mücadelelerde hiç yenilgi yüzü görmedi. 41 yaşındaki teknik adam, 7 galibiyet alırken 5 kez de berabere kaldı.

Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Çimşir, 12. lig maçına çıktı. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı bu dönemde hiç yenilgi görmedi. Çimşir yönetiminde Trabzonspor, Süper Lig karşılaşmalarında 7 galibiyet elde ederken, 5 de beraberlik aldılar. Bu maçlarda 30 defa ağları sarsarken, 13 gol yedi.

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