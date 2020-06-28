28 Haziran 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Hüseyin Çimşir'in bileği bükülmüyor!

Çimşir'in bileği bükülmüyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

'un başında 12 lig maçına çıkan , bu mücadelelerde hiç yenilgi yüzü görmedi. 41 yaşındaki teknik adam, 7 galibiyet alırken 5 kez de berabere kaldı.

ekibinde teknik direktör , 12. lig maçına çıktı. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı bu dönemde hiç yenilgi görmedi. Çimşir yönetiminde , karşılaşmalarında 7 galibiyet elde ederken, 5 de beraberlik aldılar. Bu maçlarda 30 defa ağları sarsarken, 13 gol yedi.

Trabzonspor'a coşkulu uğurlama haberin devamı

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