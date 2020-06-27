27 Haziran 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır YKS sınavına girdi

Uğurcan Çakır YKS sınavına girdi!
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

'in 29. haftasında evinde MKE Ankragücü konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi bordo mavili ekibin tecrübeli kaleci , izin alarak kamptan ayrıldı ve ’na () girdi.

Yüzbinlerce öğrencinin katılığı 'na () 'un genç kalecisi da girdi.

Üniversite sınavına girerken görüntülenen genç kaleci, maske ile sınava girdiği okula giriş yaptı.

Son iki sezondur gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin transfer hedefi haline gelen Uğurcan Çakır, son oynanan maçında sakatlık yaşamış ve ikinci yarıya devam edememişti. Yapılan kontrollerin ardından genç kalecinin korkulan bir sakatlığı olmadığı belirtilmişti.

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