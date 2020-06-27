Trabzonspor'da Uğurcan Çakır YKS sınavına girdi

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 kalarak liderlik koltuğunu Başakşehir'e bırakan Trabzonspor, bugün Süper Lig'in dibinden kurtulmak isteyen MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Fırtına kazanarak hem maç fazlasıyla yeniden lider olmak hem de 13 maçlık yenilmezlik serisini 14'e çıkarmak için mücadele edecek. İşte maç öncesi son bilgiler ve bordo-mavililerin muhtemel 11'i...