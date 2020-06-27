Sörloth patlayacak!

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta 1 asist yapmasına rağmen meşin yuvarlağı rakip kaleye gönderemeyen Trabzonspor'un en önemli gol silahlarından Alexander Sörloth, 6 maça çıkan gol sessizliğini bozmanın peşinde.

Ligde en son gollerini 22 Şubat 2020'de deplasmanda oynanan Beşiktaş derbisinde atan Norveçli forvet; Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında rakip fileleri boş geçti. Hüseyin Çimşir ile görüşen 24 yaşındaki yıldızın, "Bu maçın önemini biliyorum ve bu kez atacağım" dediği belirtildi.

DİĞER