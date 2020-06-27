27 Haziran 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

TFF'den Trabzonspor'un itirazına ret

TFF'den Trabzonspor'un itirazına ret
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

() , Başkanı Ahmet Ağaoğlu için verilen tedbir kararına yapılan itirazı reddetti.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

27 Haziran 2020 günlü (24) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

1. E.2020/135- K.2020/ 138

Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu, idarecileri Emin Kahraman,Yusuf Hayırlıoğlu ve Ertuğrul Doğan ile ilgili PFDK'nın 26.06.2020 tarihli idari tedbirin kaldırırılması yönündeki talebin redddine dair kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

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