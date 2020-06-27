28 Haziran 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Jose Sosa iddialı konuştu! "Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz"

Kaptan iddialı konuştu! Mücadeleye devam
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

'da sakatlığı sona eren ve Ankaragücü karşısında forma giyen kaptan , 1-1 biten maçın ardından iddialı konuştu. Deneyimli yıldız, "Pes edecek değiliz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'un Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra Trabzonspor Kaptanı , açıklamalarda bulundu.

"SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM"

Bordo-mavili takımda sakatlığını atlatan ve 3 maç sonra formasına kavuşan Arjantinli yıldız, "Uzun bir süreden sonra döndüm. Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz ama istemediğimiz bir beraberlikti. Her zaman yolumuza devam edeceğiz ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Henüz ligde gidecek uzun bir yol var. Bugüne kadar çok güzel bir iş yaptık. Pes edecek değiliz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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