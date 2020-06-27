Joao Pereira'dan rakiplere: Üzülmeye devam edecekler!
Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayan Trabzonspor, sahadan 1-1 eşitlikle ayrılmış ve zirve yarışında puan kaybı yaşamıştı. Karşılaşmada sarı kart gören ve gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düşen Joao Pereira, maç sonrasında sert konuştu. Deneyimli sağ bek, "Penaltı çok basit bir penaltıydı. Son zamanlarda bize karşı çok basit kararlar çalınmaya başlandı. Zirve mücadelesi vermemize üzülenler, üzülmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada gördüğü sarı kartla Galatasaray maçında cezalı duruma düşen Joao Pereira, maç sonu hakem kararlarına isyan etti.
Portekizli sağ bek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"RAHATSIZ OLMAYA DEVAM EDECEKLER!"
Penaltı çok basit bir penaltıydı. Son zamanlarda bize karşı çok basit kararlar çalınmaya başlandı. Trabzonspor'un bu başarısı sanırım insanları rahatsız etmeye başladı ama onlar bilsinler ki, rahatsız olmaya devam edecekler. Trabzonspor bu mücadeleyi vermeye devam edecek. Zirve mücadelesi vermemize üzülenler, üzülmeye devam edecek.
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