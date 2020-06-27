28 Haziran 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Joao Pereira'dan rakiplere: Üzülmeye devam edecekler!

Pereira'dan rakiplere: Üzülmeye devam edecekler!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

'in 29. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayan , sahadan 1-1 eşitlikle ayrılmış ve zirve yarışında puan kaybı yaşamıştı. Karşılaşmada gören ve gelecek hafta oynanacak maçında cezalı duruma düşen , maç sonrasında sert konuştu. Deneyimli sağ bek, "Penaltı çok basit bir penaltıydı. Son zamanlarda bize karşı çok basit kararlar çalınmaya başlandı. Zirve mücadelesi vermemize üzülenler, üzülmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

'in 29. haftasında ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada gördüğü sarı kartla maçında cezalı duruma düşen , maç sonu hakem kararlarına isyan etti.

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Portekizli sağ bek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"RAHATSIZ OLMAYA DEVAM EDECEKLER!"

Penaltı çok basit bir penaltıydı. Son zamanlarda bize karşı çok basit kararlar çalınmaya başlandı. Trabzonspor'un bu başarısı sanırım insanları rahatsız etmeye başladı ama onlar bilsinler ki, rahatsız olmaya devam edecekler. Trabzonspor bu mücadeleyi vermeye devam edecek. Zirve mücadelesi vermemize üzülenler, üzülmeye devam edecek.

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