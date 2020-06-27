Hüseyin Çimşir: Ben bu takıma inanıyorum ve güveniyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 1-1 berabere kaldıkları MKE Ankaragücü maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Çimşir, "Ben bu takıma inanıyorum ve güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, avantaj kaybettiklerini ancak takıma hala inandığını ve bu işi başarabileceklerini söyledi.

''BU TAKIM BU İŞİ BAŞARABİLECEK KAPASİTEDE''

Kötü bir futbol oynadıklarını belirten Hüseyin Çimşir, iki maçta 4 puan kaybı yaşadıklarını ifade ederek, "Avantaj kaybetmiş olabiliriz ama önümüzde 5 tane daha final maçı var. Bu maçlarda kazanılacak 15 puan var. Kazandıktan sonra ligdeki sıralamamıza bakacağız. Ben bu takıma inanıyorum ve güveniyorum. Bu takım bu işi başarabilecek kapasitede. İnşallah hep beraber bu işi başarabiliriz" dedi.

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