26 Haziran 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcular Covid-19 testinden geçti

Fırtına'da Covid-19 test sonuçları belli oldu
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Giriş Tarihi: 26.06.2020

'da yöneticiler, teknik ekip ve futbolculara uygulanan 10'uncu yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 10'uncusu yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

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