24 Haziran 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

UEFA Avrupa Ligi'nden Abdulkadir Parmak paylaşımı

UEFA'dan Abdulkadir Parmak paylaşımı
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Giriş Tarihi: 24.06.2020

Avrupa Ligi resmi Twitter hesabı 'un Basel ile karşılaştığı ve 2-2 berabere sonuçlanan mücadelede muhteşem bir frikikle fileleri havalandıran Abdulkadir Parmak'ın golünü paylaştı. Yapılan paylaşım binlerce etkileşim aldı.

Avrupa Ligi Twitter hesabından Abdulkadir Parmak paylaşımı geldi.

'un Avrupa Ligi gruplarında sahasında ağırladığı ve 2-2'lik beraberlik maçında Abdulkadir Parmak muhteşem bir gole imza atmıştı.

Ceza sahası sol çaprazından kullandığı frikikte fileleri havalandıran Abdulkadri Parmak'ın golü, UEFA Avrupa Ligi hesabı tarafından yeniden paylaşıldı.

Süper golü yüzlerce sosyal medya kullanıcısı beğendi.

İşte o paylaşım:

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