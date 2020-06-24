24 Haziran 2020, Çarşamba
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UEFA Avrupa Ligi'nden Abdulkadir Parmak paylaşımı
UEFA Avrupa Ligi resmi Twitter hesabı Trabzonspor'un Basel ile karşılaştığı ve 2-2 berabere sonuçlanan mücadelede muhteşem bir frikikle fileleri havalandıran Abdulkadir Parmak'ın golünü paylaştı. Yapılan paylaşım binlerce etkileşim aldı.
UEFA Avrupa Ligi Twitter hesabından Abdulkadir Parmak paylaşımı geldi.
Trabzonspor'un Avrupa Ligi gruplarında sahasında ağırladığı ve 2-2'lik beraberlik maçında Abdulkadir Parmak muhteşem bir gole imza atmıştı.
Ceza sahası sol çaprazından kullandığı frikikte fileleri havalandıran Abdulkadri Parmak'ın golü, UEFA Avrupa Ligi hesabı tarafından yeniden paylaşıldı.
Süper golü yüzlerce sosyal medya kullanıcısı beğendi.
İşte o paylaşım:
🎯 Group stage GOLAZO— UEFA Europa League (@EuropaLeague) June 24, 2020
👏 Trabzonspor's Abdulkadir Parmak #UEL | @Trabzonspor pic.twitter.com/pcPsTZvyfP
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