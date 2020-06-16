16 Haziran 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor İstanbul'u fethetti!

Fırtına İstanbul fethetti!
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Giriş Tarihi: 16.06.2020

, bu sezon takımlarına karşı elde ettiği mağlup olmama serisini bugünkü derbisinde de sürdürmek amacında.

, bu sezon takımlarına karşı elde ettiği mağlup olmama serisini bugünkü derbisinde de sürdürmek amacında. ve 'nda İstanbul takımlarına karşı 10 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik alan Fırtına, söz konusu karşılaşmalarda 22 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. ekibinin İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlar ve sonuçlar şu şekilde:


Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi haberin devamı

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