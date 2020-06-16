Trabzonspor İstanbul'u fethetti!

Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına karşı elde ettiği mağlup olmama serisini bugünkü Fenerbahçe derbisinde de sürdürmek amacında.

Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına karşı elde ettiği mağlup olmama serisini bugünkü Fenerbahçe derbisinde de sürdürmek amacında. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda İstanbul takımlarına karşı 10 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik alan Fırtına, söz konusu karşılaşmalarda 22 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Karadeniz ekibinin İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlar ve sonuçlar şu şekilde:





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