24 Haziran 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor kaptanı Jose Sosa takımla birlikte çalıştı!

Trabzonspor'a müjdeli haber!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 Giriş Tarihi: 24.06.2020

Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan 'de bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen kaptanı , takımla çalışmalara başladı.

'de cumartesi günü oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren 'a, takım kaptanı 'dan iyi haber geldi. Bordo-mavili ekipte bir süredir sakatlığı bulunan Arjantinli yıldız futbolcu, gerçekleştirilen idmanda takıma birlikte çalıştı.

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