Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Bize ağır küfürler edildi

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, 90+5'te yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Bize ağır küfürler edildi" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"Maçın gergin geçeceğini biliyordum ama bu düzeyde beklemiyordum. Başlama düdüğü ile birlikte hakaret etmeye başladılar. Atılan gollerden sonra acayip hareketler, hakaretler yapıldı. Maçın bitiş düdüğüyle ciddi bir gerginlik yaşandı."

"BİZE YAVŞAKSINIZ DEDİLER"

"Alanyasporlular bize bakarak 'Yavşaksınız lan siz yavşaklar' diye bağırdılar."

"Alanya Başkanı bana siz benim abime küfür ettiniz dedi. Halbuki böyle bir durum yok. Alanya tarafından böyle bir söz çıkmış. Mevlüt Çavuşoğlu aşırı derece saygı duyduğum bir insan ve benim yaklaşık 15 yıldır tanıdığım bir insan. "

"Alanya'da maç öncesi bizimle herhangi bir ilgilenme olmadı."

"Bize karşı ciddi tahrik vardı."

"ANNEMİZE KÜFÜR ETTİLER"

"Tam çıkışa yönelirken saha içinden 'Annenizi bilmem ne yaptıklarım' diye bağırınca... Tamam babaya küfür bir nebze de anneye küfür edilince filmin koptuğu yer oldu. Bu kişinin kulüp müdürü olduğunu, Başakşehir kulübünün hayranı olduğunu öğrendik. Ben kendi adıma camiamızdan ve Türk halkından özür diliyorum."

"Senin yöneticinin Hüseyin Hoca'ya küfür etmediğinden emin misin?"

"Hakemlerin performansından Merkez Hakem Kurulu Başkanı memnunsa ben bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Başakşehir-Trabzonspor maçında Nwakaeme'ye yapılan pozisyon penaltı değil mi?"

"VAR'IN NEREDE DEVREYE GİRDİĞİNİ ANLAMIŞ DEĞİLİZ"

"VAR'ın ne zaman ve ne şekilde devreye girdiğini ben bunu ifade edemem. Haftadan haftaya değişen bir uygulama. Gaziantep maçında son dakika attığımız golde 10 pozisyon geriye gidip devreye giriyor da, bizim puan kaybımız olan pozisyonlarda neden devreye girmiyor? Ben bunu anlamış değilim."

"TRABZONSPOR SIRADAN BİR KULÜP DEĞİLDİR"

"Allah'ın adaletinin er ya da geç tecelli edeceğini bilen ve inanan insanlarız. O adalet bir gün tecelli eder. Trabzonspor sıradan bir kulüp değildir."

"Bulanık suda balık avlamaya çalışanlara şunu diyorum; O suda tatlı su balığı olduğu gibi piranalar da vardır."

"Alanyaspor ile yaşadığımız gerginlik kupa finaline yansımaz."

"Fenerbahçe maçı öncesi Ali Koç beni arayıp ihtiyaçlarımızı sordu. Fenerbahçe maçından sonraki sevinçlerimizi biraz abartmış olabiliriz. Maç sonrasında Fenerbahçeli yöneticiler bizi kutladı."

"GENÇ TEKNİK DİREKTÖRLERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇMALIYIZ"

"Genç teknik direktörlerimizin önünü açmalıyız. Hocamızı eleştirirken geldiği günden bu güne göstermiş olduğu performansı dikkate almalıyız. Özellikle pandemi sürecinden sonra 10 gün içerisinde 3 maç oynamışız 2 galibiyet, 1 beraberlik almışız."

"BAŞINIZI DİK TUTUN"

"Ben oyuncularıma 'Başınızı dik tutun kaybettiğimiz sadece 2 puan var' dedim. Onlar da bana 'Biz nasıl galibiyet aldığımızda seviniyorsak şimdi de buna üzülmeliyiz' dediler."

UĞURCAN, NWAKAEME VE SOSA'NIN SAKATLIĞI HAKKINDA...

"Uğurcan'ın MR'ı daha gelmedi ama Ankaragücü maçında oynayamayabilir. Nwakaeme için 3 hafta dediler ama ben Galatasaray maçında oynayabileceğini düşünüyorum. Sosa bu hafta idmanlara çıkar, Ankaragücü maçında da süre alabilecek konuma gelecektir."

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