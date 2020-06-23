23 Haziran 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzon'da coşkulu karşılama! İşte Ahmet Ağaoğlu'nun alkol testi sonucu

Trabzon'da coşkulu karşılama! İşte Ağaoğlu'nun alkol testi sonucu
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 Giriş Tarihi: 23.06.2020

'in 28. haftasında Aytemiz ile karşı karşıya gelen , 90+5'te yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Trabzonspor'u şehirde coşkulu bir kalabalık karşılarken, bordo-mavili kulübün başkanı 'nun da alkollü olduğu iddia edilmişti. Başkan Ağaoğlu'na yapılan alkol testi '0' promil çıktı.

'in 28. haftasında deplasmanda ile 2-2 berabere kalan 'u taraftarları coşkulu bir şekilde karşılarken, Başkan ise 'a dönüştü havaalanında alkol testine girdi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu alkol testine girdi

Türk Havayolları'na ait özel bir uçakla Alanya'dan hareket eden bordo-mavili kafile sabaha karşı 'na indi. Alanya'dan dönen kafileyi Trabzon'da çok sayıda taraftar meşaleler ve marşlar eşliğinde karşıladı. Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun maç sırasında Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun alkol aldığı iddiaları üzerine Ağaoğlu, Trabzon'a dönüşte havaalanında polis ekipleri tarafından alkol testine tabi tutuldu. Ağaoğlu'na yapılan alkol testi '0' promil çıktı.

Trabzon'da coşkulu karşılama!

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