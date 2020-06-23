Trabzon'da coşkulu karşılama! İşte Ahmet Ağaoğlu'nun alkol testi sonucu
Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, 90+5'te yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Trabzonspor'u şehirde coşkulu bir kalabalık karşılarken, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da alkollü olduğu iddia edilmişti. Başkan Ağaoğlu'na yapılan alkol testi '0' promil çıktı.
Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'u taraftarları coşkulu bir şekilde karşılarken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ise Trabzon'a dönüştü havaalanında alkol testine girdi.
Türk Havayolları'na ait özel bir uçakla Alanya'dan hareket eden bordo-mavili kafile sabaha karşı Trabzon Havalimanı'na indi. Alanya'dan dönen kafileyi Trabzon'da çok sayıda taraftar meşaleler ve marşlar eşliğinde karşıladı. Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun maç sırasında Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun alkol aldığı iddiaları üzerine Ağaoğlu, Trabzon'a dönüşte havaalanında polis ekipleri tarafından alkol testine tabi tutuldu. Ağaoğlu'na yapılan alkol testi '0' promil çıktı.
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