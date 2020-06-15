15 Haziran 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Fenerbahçe kafilesi belli oldu!

Trabzonspor'un F.Bahçe kafilesi belli oldu! Jose Sosa...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 Giriş Tarihi: 15.06.2020

yarı final rövanş maçında Ülker Stadı'nda ile karşılaşacak olan 'un kafilesinde yer alan isimler belli oldu. Kafilede sakatlığı bulunan 'da yer alırken, Arjantinli oyuncunun karşılaşmada görev alamayacağı öğrenildi.

İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kafilesi:

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MAJID HOSSEINI

MANUEL DA COSTA

MANOEL MESSIAS

JOAO PEREIRA

SERKAN ASAN

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

DOĞAN ERDOĞAN

ABDULKADİR PARMAK

TAHA TUNÇ

BADOU NDIAYE

KEREM BAYKUŞ

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ABDÜLKADİR ÖMÜR

ANTHONY NWAKAEME

ALEXANDER SÖRLOTH

CALEB EKUBAN

KORAY KILINÇ

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