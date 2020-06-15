15 Haziran 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu

Trabzonspor test sonuçlarını duyurdu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 Giriş Tarihi: 15.06.2020

Son dakika corona virüsü gelişmesi... 'in lideri ; yöneticilere, futbolculara, teknik heyet ve çalışanlara yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

, sekizincisi yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin de negatif çıktığını duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin sekizincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.

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