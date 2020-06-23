Trabzon Tesisleri'nde corona virüsüne karşı sıkı önlem!
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında birçok spor faaliyetine ara verilmiş, bu kapsamda gençlik merkezleri de kapatılmıştı. Normalleşme süreciyle tekrar faaliyete başlayan Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesislerde pandemiye karşı sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor.
Corona virüsüyle mücadelede alınan başarılı sonuçların ardından hayata geçirilen normalleşme çalışmaları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı spor tesisleri ve gençlik merkezlerinde de faaliyetler başladı, yurtlar da belirli şartlarla hizmet veriyor. Düzenli olarak ilaçlanan idari binalar ve tesislerde corona virüsüne karşı her türlü önlem sıkı şekilde alındığı belirtilirken, sporcu ve gençler katı kurallar çerçevesinde hijyen ortamlarda çalışmalarını gerçekleştiriyor.
ÖZTÜRK: TAVİZ YOK
Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı bütün hizmet binası, yurt, spor tesisi ve gençlik merkezlerinde dezenfekte çalışmalarını yapmaya devam ettiklerini kaydeden Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Her metre karenin düzenli olarak ilaçlanması başta olmak üzere Bakanlıklarımızca belirlenen tüm kurallara titizlikle uyarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. En küçük bir taviz vermeden, en küçük bir riske meydan bırakmadan çalışmalar yapıyoruz" dedi.
GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇÜMÜ
İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı spor tesislerinin tamamı, öncelikle lisanslı sporcular olmak üzere belirli branşlarda da halka açılırken, 9 gençlik merkezinde etkinlikler yapılmaya başlandı. Yurtlar yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanırken, sağlık personeli ve yabancı uyruklu öğrencilere nöbetçi yurtlarda hizmet veriliyor. Birdal Öztürk, bütün tesislere girişlere girişlerde ölçüm yapıldığını, antrenmanlar dahil sosyal mesafe kuralları içerisinde faaliyetlerin sürdüğünü söyledi.
GÜVENLİ HİZMET
Sporun bağışıklık sistemini güçlendirmek başta olmak üzere sayısız faydası olduğuna vurgu yapan Birdal Öztürk, "İnsanlar hareketsiz kalmamalı, bir şekilde sporla buluşmalı. Bunun için kademeli olarak tesislerimizle halkımızı buluşturamaya çalışıyoruz. Gençlik merkezlerindeki aktivitelerle gençlerimizin sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kaynaşmasına, huzur dolu ortamlarda faaliyet yapmalarına fırsat tanıyoruz. Yurtlar dahil her tesis ve binamız, güvenli şekilde hizmet veriyor" ifadelerini kullandı.
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