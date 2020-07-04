04 Temmuz 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Galatasaray maçı kafilesi belli oldu!

Trabzonspor'un G.Saray maçı kafilesi belli oldu! 3 isim...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

'in 30. haftasında ile karşılaşacak 'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Ekuban, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak kafilede yer aldı.

'in 30. haftasında deplasmanına konuk olacak 'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavililerde sakatlıkları süren Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Abdulkadir Parmak da kafilede yer aldı.

İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu:

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MANOEL MESSIAS

MANUEL DA COSTA

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

SERKAN ASAN

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

DOĞAN ERDOĞAN

ABDULKADİR PARMAK

TAHA TUNÇ

JOSE SOSA

HAKAN YEŞİL

BADOU NDIAYE

GUILHERME

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ABDÜLKADİR ÖMÜR

ANTHONY NWAKAEME

ALEXANDER SÖRLOTH

CALEB EKUBAN

KORAY KILINÇ

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