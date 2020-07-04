Trabzonspor'un Galatasaray maçı kafilesi belli oldu!
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Ekuban, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak kafilede yer aldı.
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavililerde sakatlıkları süren Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Abdulkadir Parmak da kafilede yer aldı.
İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu:
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MANOEL MESSIAS
MANUEL DA COSTA
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
TAHA TUNÇ
JOSE SOSA
HAKAN YEŞİL
BADOU NDIAYE
GUILHERME
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ANTHONY NWAKAEME
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ
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