Filip Novak zirvede

Bordo-mavili takımın dün ikinci golünü atan sol bek Novak, Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana en fazla gol atan savunma oyuncusu konumunda yer alıyor.

Bordo-mavili takımın dün ikinci golünü atan sol bek Novak, Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana en fazla gol atan savunma oyuncusu konumunda yer alıyor. Toplam 13 kez fileleri sarsan tecrübeli futbolcu, "Son anda yediğimiz gol nedeniyle çok üzüldük. Ancak şampiyon olacağız" ifadesini kullandı.

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