23 Haziran 2020, Salı

TRABZONSPOR

Filip Novak zirvede

Filip Novak zirvede
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.06.2020

Bordo-mavili takımın dün ikinci golünü atan sol bek Novak, Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana en fazla gol atan savunma oyuncusu konumunda yer alıyor.

Bordo-mavili takımın dün ikinci golünü atan sol bek Novak, Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana en fazla gol atan savunma oyuncusu konumunda yer alıyor. Toplam 13 kez fileleri sarsan tecrübeli futbolcu, "Son anda yediğimiz gol nedeniyle çok üzüldük. Ancak şampiyon olacağız" ifadesini kullandı.

Çimşir'den sakatlık açıklaması! Abdülkadir ve Uğurcan... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına uzatmalarda yıkıldı Fırtına uzatmalarda yıkıldı
Ağaoğlu sert konuştu! İnsan iftira atarken bile vicdanli olur Ağaoğlu sert konuştu! "İnsan iftira atarken bile vicdanli olur"
Küfür ve tahrik fitili ateşledi! Küfür ve tahrik fitili ateşledi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör