23 Haziran 2020, Salı

TRABZONSPOR

Hüseyin Çimşir'den sakatlık açıklaması! Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır...

Çimşir'den sakatlık açıklaması! Abdülkadir ve Uğurcan...
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 Giriş Tarihi: 23.06.2020

Teknik Direktörü , 'in 28. haftasında oynanan maçının ardından açıklamalarda bulundu. Çimşir, mücadelede sakatlanan ve 'ün son durumlarıyla ilgili konuştu.

İşte 'in açıklamaları:

Kaybedilmiş 2 puan var. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz, avantajımızı tekrar kazanmak istiyoruz. Oyuncu arkadaşları kutluyorum, bir eleştiri olacaksa bunu kendimi üzerime alırım.

Uğurcan'ın durumu yarın belli olur. Abdülkadir de baldırında bir problem yaşadı, çıkarmak zorunda kaldık. Birkaç oyuncuda daha hafif sakatlık problemleri var ama bunlar bahane değil. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Çimşir'den Abdülkadir ve Uğurcan açıklaması

Trabzonspor'a Uğurcan Çakır şoku! haberin devamı

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