Erce Kardeşler'den resital

Bordo-mavili takım dün Alanyaspor'dan bir puanı alırken, kaleci Erce Kardeşler tam anlamıyla şov yaptı. Sakatlanan Uğurcan'ın yerine oyuna dahil olan Erce, yaptığı kurtarışlarla alkış aldı.

Bordo-mavili takım dün Alanyaspor'dan bir puanı alırken, kaleci Erce Kardeşler tam anlamıyla şov yaptı. 49'da Efecan'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu ayaklarıyla kurtaran Erce, 54'te Efecan'ın kullandığı korner atışına ön direkte Tzavellas'ın kafa vuruşunu kornere çaldı. 74'te ise Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu parmaklarının ucuyla kornere çalarak inanılmaz bir kurtarışa imza atan 1.84 boyundaki kaleci, 90+3'te de bu kez Campos'un ceza sahası dışından çektiği şutu önlemeyi başardı.

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