19 Haziran 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Kanarya severler

Kanarya severler
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.06.2020

Fırtına'nın lejyonerleri Alexander ve Filip Novak, 'yi boş geçmiyor. İki oyuncu, sarı- lacivertli takım ile oynadıkları son 3 maçta da fileleri havalandırarak zor bir grafiğe imza attı.

, 'yi Trabzon'da 2-1'lik skorlarla yendikleri lig ve kupa sınavlarında 1'er, deplasmandaki 3-1'lik zaferde ise 2 kez olmak üzere toplamda 4 kez fileleri havalandırırken, Novak üç karşılaşmada da 1'er gol atmayı başardı. Sörloth forvet olarak görevini yerine getirirken, Novak'ın bir sol bek olarak 3 maçta 3 gol atması şapka çıkarttırdı. Filip geçen sezon da Fenerbahçe'yi ligde 2-1 mağlup ettikleri maçta 1 gol atmıştı.

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