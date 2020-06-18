18 Haziran 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Taha Tunç Trabzonspor ile anlaştı! Taha Tunç kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Taha Tunç kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 Giriş Tarihi: 18.06.2020

'un yeni transferi 3 yıllığına bordo-mavililerle anlaştı. Trabzonsporlu taraftarlar arama motorları ve sosyal medya üzerinden genç futbolcuyu araştırıyor. Peki, Taha Tunç kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç? Nereden geldi?

, Pendikspor'dan 19 yaşındaki genç yetenek 'u etmişti. 3 yıllık sözleşme imzalanan Taha Tunç'un kim olduğu merak ediliyor.

TAHA TUNÇ KİMDİR?

20 Mart 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gemiştir. Taha Tunç, merkez orta saha pozisyonunda forma giymektedir. Pendikspor'un formasını giyen genç oyuncu 2019 yazında Trabzonspor'a transfer olmuştu. Taha Tunç, bu sezon 22 maça çıkmıştır. Bu karşılaşmalarda 5'de gol atma başarısı göstermiştir. Bir kez ön libero da forma giymiştir. Bir kez de sağ bek mevkisinde denenmiştir.

Milli Takım kariyeri:

U16 - 3 Maç

U18 - 9 Maç - 1 Gol

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