Hüseyin Çimşir tarihe geçecek

Trabzonspor ile şampiyonluğa koşan Hüseyin Çimşir, başarırsa tarihe geçecek. Bordo-mavili takım daha önce bu mutluluğu Özyazıcı&Sümer ile tattı. Çimşir, hedefe ulaşırsa 41 yaşında adını efsaneler arasına yazdıracak.

Süper Lig'in 27. haftasında 56 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir tarih yazmaya doğru ilerliyor. Bordo-mavililer, genç hoca idaresinde şampiyon olması halinde ligde 'yerlinin yerlisi' teknik adamlarla şampiyonluğa ulaşma geleneğini sürdürecek. Devre arasında Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlükten takımın başına getirilen Çimşir ile Karadeniz ekibi, 10 lig maçında 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

REKOR 4 KEZLE ÖZYAZICI'DA

Takımı liderliğe taşıyan Hüseyin Çimşir, Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'yi eleyerek 6 sezon sonra finale yükseldi. Çimşir, Trabzonspor'u ligde kalan 7 haftada da zirvede tutup şampiyon yapmayı başarması halinde tarihe geçecek. Daha önce bu mutluluğu Ahmet Suat Özyazıcı (4 kez) ve Özkan Sümer'le (2 kez) yaşayan Fırtına'da Çimşir bu başarıyı tekrarlayan 3. Trabzonlu hoca olarak efsaneler arasına girecek.

NE VARSA YERLİDE VAR!

Fırtına, 54 yıllık tarihinde 40 teknik direktör ile çalıştı. Bunların 10'u yabancı 30'u ise Türk hocalardı. Ligdeki 6 şampiyonluk Ahmet Suat, Özyazıcı ve Özkan Sümer ile elde edildi. İki isim de Trabzonspor'da oynadıktan sonra çalıştırıcılığa getirildi. Trabzonspor formasını giyen, 1974-1975 sezonunda ise takımda teknik direktörlük görevini üstlenen Ahmet Suat Özyazıcı ile bordomavililer, 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984'te şampiyon oldu. Aynı şekilde futbol oynayan, ardından da teknik direktörlük yapan Özkan Süm er ile ise 1978-1979 ve 1980-1981 sezonlarında mutlu sona ulaşıldı. Bir diğer efsane Şenol Güneş'in takımın başında olduğu dönemlerde de Türkiye Kupası ve Süper Kupa elde edildi.

EN DEĞERLİ TAKIM

Lig ve kupada gelen galibiyetler Trabzonspor'u Borsa İstanbul'da da uçurdu. Piyasa değerini 1 milyar 902 milyon 944 bin 579 TL'ye çıkartan bordo-mavililer, Türkiye'nin en değerli takımı oldu. Galatasaray 1.8 milyar TL değeri ile en değerli ikinci futbol kulübü olurken, Fenerbahçe (1.792.800.000) ve Beşiktaş (600.000.000) arkadan sıralandı.

(Fotomaç)

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