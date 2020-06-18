18 Haziran 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Cenk Özkaçar transferini Ali Tandoğan duyurdu!

Fırtına'dan ezeli rakiplere transfer çalımı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 Giriş Tarihi: 18.06.2020

 yarı finalinde Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan   çalışmalarına hız verdi. Bordo mavililer 'in dev kulüpleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu  için bir süredir girişimlerini devam ettiriyordu. Ali Tandoğan yaptığı açıklamada Trabzonspor'un 19 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyduğunu söyledi.

Gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarını sürdüren 'un transferini Ali Tandoğan açıkladı.

Ajansspor'a konuşan Ali Tandoğan, "Trabzonspor'a Anıl Başaran oldu. Aly Malle, Serdar Güncü ve 'ın ismi Trabzonspor'la anılıyor.

Bir düzeltme yapmak istiyorum. Trabzonspor'a bu oyuncuları ben önermedim. Benden bu oyuncular hakkında bilgi aldılar, ben de fikrimi beyan ettim.

Trabzonspor'un scout ekibi var. Bizim böyle bir durumda çıkarımız söz konusu olamaz. Bu oyuncuların piyasaya bizler tarafından çıkması benim için büyük bir sevinç." dedi.

Trabzonspor'dan bir transfer daha! 19'luk isim... haberin devamı

CENK ÖZKAÇAR VE TRABZONSPOR...

Cenk Özkaçar'ın Trabzonspor'la anlaştığını ifade eden Tandoğan, "Cenk Özkaçar çok genç bir oyuncu. Uzun vadede transfer olacağı takıma ve Türk futboluna katkı sağlayacaktır.'' dedi.

''3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDIĞINI DUYDUM''

Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Cenk Özkaçar için konuşan Ali Tandoğan, bordo-mavili takımın genç futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyduğunu söyledi.

CENK ÖZKAÇAR KİMDİR?

Futbola İzmir'de başlayan Cenk Özkaçar, 2000 yılında İzmir'de doğdu. Sol ayaklı stoper sahada fizik gücünü iyi kullanması ile de dikkat çekiyor. Bu sezon 9 maçta görev alan genç oyuncu, 469 dakika sahada kaldı.

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