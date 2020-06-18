Son dakika: Trabzonspor Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Bordo-mavili ekip iç transferde daha önce Pereira ile sözleşme uzamış, Bilal Başacıkoğlu ve Hosseini'nin ise opsiyonlarını kullanmıştı. Fırtına 19 yaşındaki Taha Tunç ile de anlaştı ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fırtına, iç transferde Joao Pereira, Bilal Başacıkoğlu ve Hosseini'den sonra 4. imzasını attırdı ve genç futbolcusu Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TAHA TUNÇ KİMDİR?

20 Mart 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Taha Tunç, merkez orta saha pozisyonunda forma giymektedir.

Pendikspor'un formasını terleten genç oyuncu, bu sezon 31 karşılaşmada forma giyerken, 5'de gol atma başarısı gösterdi. Bu sezon bir kez ön libero da forma giyerken bir kez de sağ bek mevkisinde denenmiştir.

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