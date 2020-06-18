18 Haziran 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor'dan bir transfer daha! 19'luk isim...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 Giriş Tarihi: 18.06.2020

'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Bordo-mavili ekip iç transferde daha önce Pereira ile sözleşme uzamış, Bilal Başacıkoğlu ve Hosseini'nin ise opsiyonlarını kullanmıştı. Fırtına 19 yaşındaki ile de anlaştı ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fırtına, iç transferde Joao Pereira, Bilal Başacıkoğlu ve Hosseini'den sonra 4. imzasını attırdı ve genç futbolcusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TAHA TUNÇ KİMDİR?

20 Mart 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Taha Tunç, merkez orta saha pozisyonunda forma giymektedir.

Pendikspor'un formasını terleten genç oyuncu, bu sezon 31 karşılaşmada forma giyerken, 5'de gol atma başarısı gösterdi. Bu sezon bir kez ön libero da forma giyerken bir kez de sağ bek mevkisinde denenmiştir.

Taha Tunç kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç? haberin devamı

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