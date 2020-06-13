13 Haziran 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Zorbay Küçük'ten büyük hata

Küçük'ten büyük hata
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.06.2020

- maçını yöneten kararlarıyla sınıfta kaldı. Küçük özellikle ilk yarıda Trabzonspor'un çok üstün olduğu ve oyunu rakip kaleye yıktığı bölümde Göztepeli oyunculara hiç kart çıkarmazken, Guilherme'yi iki ile oyundan atarak maçın seyrini değiştirdi.

Brezilyalı futbolcunun ikinci sarı kartı gördüğü pozisyonda Castro'ya teması yoktu. Guilherme pozisyona uzun süre itiraz etmesine rağmen karar değişmedi. Sambacının atılmasıyla sahada on kişi kaldı ve oyun şeklini mecburen değiştirdi.

Hüseyin Çimşir'den kırmızı kart tepkisi! haberin devamı

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