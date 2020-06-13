Zorbay Küçük'ten büyük hata

Göztepe - Trabzonspor maçını yöneten Zorbay Küçük kararlarıyla sınıfta kaldı. Küçük özellikle ilk yarıda Trabzonspor'un çok üstün olduğu ve oyunu rakip kaleye yıktığı bölümde Göztepeli oyunculara hiç kart çıkarmazken, Guilherme'yi iki sarı kart ile oyundan atarak maçın seyrini değiştirdi.

Brezilyalı futbolcunun ikinci sarı kartı gördüğü pozisyonda Castro'ya teması yoktu. Guilherme pozisyona uzun süre itiraz etmesine rağmen karar değişmedi. Sambacının atılmasıyla Trabzonspor sahada on kişi kaldı ve oyun şeklini mecburen değiştirdi.

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