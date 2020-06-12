Ndiaye yüz güldürdü

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında Balıkesirspor'dan Rahmi'yi transfer eden ve Aly Malle için de el sıkışan Trabzonspor bir imzada daha sona yaklaştı. Bordo-mavililer, 20 yaşındaki orta saha Serdar Güncü için tüm şartları zorluyor.