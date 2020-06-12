12 Haziran 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Ndiaye yüz güldürdü

Ndiaye yüz güldürdü
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 Giriş Tarihi: 12.06.2020

Corona virüsü nedeniyle verilen arada menisküs ameliyatı olan Badou Ndiaye'nin takımla birlikte çalışması orta sahadaki alternatifli kadro için yüzleri güldürdü.

Corona virüsü nedeniyle verilen arada menisküs ameliyatı olan Badou Ndiaye'nin takımla birlikte çalışması orta sahadaki alternatifli kadro için yüzleri güldürdü. Trabzonspor'un orta sahada diğer önemli alternatifi ise Guilherme. Hüseyin Çimşir, Sosa'nın son durumuna göre orta saha kurgusunda kararını verecek.

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