18 Haziran 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Avrupa Trabzonspor'u konuşuyor

Avrupa Trabzonspor'u konuşuyor
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.06.2020

Ligde lider, kupada finalde, bordo-mavililerde keyifler yerinde... Müzesinde yeni kupalara yer açıyor. Avrupa, Fırtına’yı konuşuyor.

Rüya gibi bir sezon geçiren yüzdü yüzdü kuyruğuna geldi. Ligde bitime 6 maç kala Başakşehir ile puan puana alan Karadeniz temsilcisi, son 2 yılın şampiyonu Galatasaray'dan uzaklaştı. Cimbom'a 6 puan fark atan bordo-mavililer, Başakşehir'e de gol averajında üstünlük kurmuş durumda. Müzesinde çifte kupa için yer açan Fırtına, Sörloth'u, Nwakaemesi ile, Avrupa'nın en çok konuşulan takımı. Yönetim ise camiayı güçlü mesajlarla kenetlendiriyor.

Trabzonspor camiası yıllar sonra gelecek çifte kupanın heyecanını yaşarken, resmi hesaplardan da "Gönüllerde biriz", "Sekizinci Kuşatma", "Evde, iş yerinde, sokakta. Aç müziği dur horona", "Korakor Trabzonspor" sloganlarıyla taraftarını ligde şampiyonluğa, kupada mutlu sona hazırlıyor. Yöneticisinden, hocasına, oyuncusundan, masörüne, tribündeki taraftarından, evinde örgüsüyle dua eden teyzesine kadar tüm şehir zaferlere inanmış ve kenetlendi. Her Trabzonsporlunun aklında artık tek bir cümle var: Yayla çocukları kazanacak.

ŞAMPİYON GİBİ KARŞILANDILAR
Kupada Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan bordo-mavililer geceyarısı 03.00'te Trabzon'a döndüler. Gecenin ilerleyen saatlerine rağmen yüzlerce taraftar havaalanındaydı. Finale yükselen takımlarını meşalelerle karşıladılar. Trabzon sabahın ilk ışıklarına kadar "Şampiyon" tezahüratlarıyla inledi.

haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Nwakaeme endişesi Nwakaeme endişesi
Gizli kahraman Badou Ndiaye Gizli kahraman Badou Ndiaye
Gümüş tabakta servis ettiler Gümüş tabakta servis ettiler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör