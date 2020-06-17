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Zeki Uzundurukan: Sörloth Trabzonspor'un Cristiano Ronaldo'su

Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulunan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'un Fenerbahçe galibiyeti sonrasında Norveçli golcü Sörloth için, "Trabzonspor'un Cristiano Ronaldo'su" ifadelerini kullandı.
17.06.2020
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