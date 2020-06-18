Gümüş tabakta servis ettiler

Fenerbahçe maçının yıldızlarından Alexander Sörloth, Norveç basınına konuştu. 24 yaşındaki forvet "Fenerbahçe'yi yenmek harika bir his. Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Takım arkadaşlarım da fantastikti. Bana gümüş tabakta servisler yaptılar." dedi.

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Fenerbahçemaçının yıldızlarından Alexander Sörloth, Norveç basınına konuştu. 24 yaşındaki forvet "Fenerbahçe'yi yenmek harika bir his. Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Takım arkadaşlarım da fantastikti. Bana gümüş tabakta servisler yaptılar. Rahat goller attım" dedi. Emre Belözoğlu ile yaşadığı polemik için de "Çok fazla konuştu. Bu biraz sinir bozucuydu. Ben de susmasını söyledim" ifadelerini kullandı.