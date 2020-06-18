18 Haziran 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Gümüş tabakta servis ettiler

Gümüş tabakta servis ettiler
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 18.06.2020

Fenerbahçe maçının yıldızlarından Alexander Sörloth, Norveç basınına konuştu. 24 yaşındaki forvet "Fenerbahçe'yi yenmek harika bir his. Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Takım arkadaşlarım da fantastikti. Bana gümüş tabakta servisler yaptılar." dedi.

Fenerbahçe maçının yıldızlarından Alexander Sörloth, Norveç basınına konuştu. 24 yaşındaki forvet "Fenerbahçe'yi yenmek harika bir his. Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Takım arkadaşlarım da fantastikti. Bana gümüş tabakta servisler yaptılar. Rahat goller attım" dedi. Emre Belözoğlu ile yaşadığı polemik için de "Çok fazla konuştu. Bu biraz sinir bozucuydu. Ben de susmasını söyledim" ifadelerini kullandı.
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