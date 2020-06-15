15 Haziran 2020, Pazartesi

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Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul’a geldi. TK3261 sefer sayılı uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na gelen bordo mavilileri taraftarları karşıladı. Takımlarını karşılamaya gelen taraftarlara polis ekipleri sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Polis eşliğinde Sabiha Gökçen’den ayrılan takım, konaklayacakları otele gitti. Corona virüsü önlemleri kapsamında borda-mavililerin maske kuralına uydukları görüntülendi.
15.06.2020
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