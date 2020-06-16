Hüseyin Çimşir finalin şifresini verdi
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe'yi analiz etti ve finalin şifresini verdi: Henüz bir şey başarmış değiliz. Ortada sadece avantaj gibi görünen bir skor var. Mücadele edin ve sakin kalın.
Ligde son olarak Göztepe'yi yenip dolu dizgin şampiyonluğa giden Trabzonspor, diğer yandan da Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedefine ulaşmak için var gücüyle çalışıyor. Yarı final rövanş maçında bugün F.Bahçe'ye konuk olacak bordomavili takımda, tüm hesaplar final üzerine yapılırken, teknik direktör Hüseyin Çimşir de ezeli rakip hakkındaki yoğun mesaisini tamamladı. Fenerbahçe'nin güçlü ve zayıf yönlerine çalışan genç hoca, gerekli notları alıp bunları da talebeleriyle paylaştı.
BU İŞ DAHA BİTMEDİ
Göztepe sınavında olduğu gibi F.Bahçe maçında da ilk dakikadan itibaren rakip kaleyi abluka altına alıp sonuca gitmelerini isteyen Çimşir, oyuncularına, F.Bahçe'nin kupaya çok büyük önem vereceğini anlattı. Çimşir, "Henüz bir şey başarmadık. Ortada sadece avantaj gibi görünen bir skor var ama ilk maçı 2-1 kazanmış olmamız işin bittiği anlamına gelmez. Dikkatli olmalıyız. Zorlu bir 90 dakika bizi bekliyor. Mücadele şart. Sakin kalmalıyız. Bu bizim en önemli silahımız olacak. Bunlar yapılırsa sahadan zaferle ayrılırız" dedi.
(Fotomaç)
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