16 Haziran 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor CAS'a resmen başvurdu!

Trabzonspor'dan açıklama! CAS...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 Giriş Tarihi: 16.06.2020

'da son dakika... Bordo-mavili kulüp, 'nın verdiği 1 yıl men kararına ilişkin itirazda bulunulduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"'nın, 03.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararı için, İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra, yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."

Hedef şimdi kupa! İşte muhtemel 11'ler haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Ahmet Ağaoğlu: O sene bu sene Ahmet Ağaoğlu: O sene bu sene
Ve sahne onların! Nefesler tutuldu Ve sahne onların! Nefesler tutuldu
Emre Bol'dan flaş yorum! Trabzonspor silindir gibi ezer geçer Emre Bol'dan flaş yorum! "Trabzonspor silindir gibi ezer geçer"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör