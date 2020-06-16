16 Haziran 2020, Salı

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İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının golleri

İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının golleri | İZLEYİN
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Giriş Tarihi: 16.06.2020

yarı finalinde , 2-1 kazandığı maçın rövanşında 'yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Sörloth (2) ve Novak kaydederken, sarı-lacivertlilerin tek golü Deniz Türüç'ten geldi.

yarı final rövanş maçında ile , Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım, 2-1 kazandığı maçın rövanşında rakibini 3-1 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu. Karadeniz Fırtınası'na turu getiren golleri 6 ve 83. dakikalarda Alexander Sörloth ve 90+4. dakikada Filip Novak kaydetti.

İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının golleri:

GOL | Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor
GOL | Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

GOL | Fenerbahçe 1-2 Trabzonspor

GOL | Fenerbahçe 1-3 Trabzonspor

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