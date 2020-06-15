15 Haziran 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan şehit Halit Avcı'nın ailesine ziyaret

Ağaoğlu'ndan şehit ailesine ziyaret
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.06.2020

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un başkanı , şehit Astsubay Başçavuş Halit Avcı'nın ailesini ziyaret etti. Ziyarette duygusal anlar yaşandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı , Şehir Halit Avcı'nın ailesini ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, 22 Şubat 2015'te Süleyman Şah Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Başçavuş Halit Avcı'in ailesini ziyaret etti.

Maçka Hamsiköy'de oturan baba Mustafa Avcı ve anne Fatma Avcı'yı ziyaret eden Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, aileye Şehit Halit Avcı'nın adının yazılı olduğu formamızı ve çeşitli hediyeler verdi.

Başkanımızın ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Astsubay Şehit Halit Avcı'nın annesi Fatma Avcı, "Oğlum Trabzonspor'un şampiyonluğunu çok istiyordu. Keşke o da bu sene takımı izleyebilseydi. Oğlum için her gün Trabzonspor maçlarını takip ediyorum. İnşallah bu sene şampiyon oluruz. Hem beni hem de oğlumu çok sevindirirsiniz" dedi.

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ise Şehit Halit Avcı'nın odasına Bordo Mavili formamızı bırakarak, "Eğer ki bu sene şampiyon olursak buna sadece bizler değil, Trabzonspor uğruna hayatını kaybedenler ve Halit kardeşimiz gibi kalbinin en güzel yerinde Bordo Mavili sevdayı taşıyan şehitlerimiz de sevinecek. İnşallah mutlu sona ulaşırız. Sizden ricam bu formayı 27 Temmuz gecesi giyin. Çok daha anlamlı olur" diye konuştu."

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