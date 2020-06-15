15 Haziran 2020, Pazartesi
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Jose Sosa'dan Trabzonspor'a kötü haber
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Jose Sosa sakatlığı nedeniyle sahadaki yerini alamayacağı öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
15.06.2020
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