Trabzonspor CAS'a başvurdu!

Son dakika haberine göre Trabzonspor Kulübü, UEFA'nın verdiği Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının iptali için CAS'a resmi başvuruyu yaptı.

UEFA, Trabzonspor'a ekonomik kriterleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası vermişti. Bordo-mavili kulüp, 10 günlük itiraz süresi hakkını sonuna kadar kullanarak CAS'a resmi başvuruyu yaptı.

Başvuruda kulübün son dönemde ekonomik olarak çok ciddi atılımlar yaptığı, özellikle Finansal Fair Play kriterlerine uyma noktasında büyük bir titizlik içerisinde davranıldığına vurgu yapıldı. Ayrıca men cezasına neden olan sebeplerle ilgili olarak da bu sebeplerin giderilmesi noktasında atılan adımlar da belgeleriyle birlikte tam 28 sayfalık bir dosyayla başvuru yapıldı.

CAS, Trabzonspor'un itirazını 21 gün içerisinde değerlendirecek. İtiraz kabul edilirse hem UEFA'dan hem de Trabzonspor'dan yeni bir savunma istenecek.

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