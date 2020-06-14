14 Haziran 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor CAS'a başvurdu!

Trabzonspor CAS'a başvurdu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 Giriş Tarihi: 14.06.2020

Son dakika haberine göre Kulübü, 'nın verdiği Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının iptali için 'a resmi başvuruyu yaptı.

, 'a ekonomik kriterleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası vermişti. Bordo-mavili kulüp, 10 günlük itiraz süresi hakkını sonuna kadar kullanarak 'a resmi başvuruyu yaptı.

Başvuruda kulübün son dönemde ekonomik olarak çok ciddi atılımlar yaptığı, özellikle kriterlerine uyma noktasında büyük bir titizlik içerisinde davranıldığına vurgu yapıldı. Ayrıca men cezasına neden olan sebeplerle ilgili olarak da bu sebeplerin giderilmesi noktasında atılan adımlar da belgeleriyle birlikte tam 28 sayfalık bir dosyayla başvuru yapıldı.

CAS, 'un itirazını 21 gün içerisinde değerlendirecek. İtiraz kabul edilirse hem 'dan hem de Trabzonspor'dan yeni bir savunma istenecek.

Trabzonspor CAS'a resmi başvuruyu yaptı

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