Çalımın da kralı

UEFA'nın, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesi ile Trabzonspor'u Avrupa kupalarından 1 yıl men etmesi sonrası, bordo-mavili kulüpten ilk açıklama geldi. Alınan karara saygı duyulduğu belirtilirken, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz edileceği vurgulandı.