04 Haziran 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Çalımın da kralı

Çalımın da kralı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.06.2020

Alexander Sörloth ligde kaydettiği 19 golle krallıkta ilk sırada.

ligde kaydettiği 19 golle krallıkta ilk sırada. Norveçli futbolcu, uzun boyu ve fuleli koşusuyla çalım kategorisinde de farkını gösteriyor. 24 yaşındaki forvet 146 çalımla rakip kalede gollük pozisyonlar yakalıyor. Sakatlığı sonrası antrenman programına harfiyen uyan Sörloth, maçına tamamen hazır olacak.

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