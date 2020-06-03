Trabzonspor Avrupa'dan 1 yıl men edildi
UEFA'dan Trabzonspor hakkında şok karar! UEFA, finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men edildiğini açıkladı.
Trabzonspor'da son dakika Avrupa şoku yaşanıyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde boy gösteren Trabzonspor, UEFA'dan gelen haberle sarsıldı.
UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa'dan bir yıl men edilmesine karar verdi.
UEFA'nın resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yayınlandı:
UEFA'dan yapılan açıklamada, Trabzonspor'un 2020-2021 ve ya 2021-2022 sezonlarının birinde UEFA kupalarına katılmayı hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceği duyuruldu.
UEFA'dan bu sezon öncesinde yapılan açıklamada da UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), Trabzonspor'un 2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele etmesini onaylamıştı.
UEFA, bordo-mavili kulübün 2016'da yaptığı finansal fair play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği, 15 Ekim 2019 tarihine kadar istenilen şartları yerine getirmemesi halinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında UEFA organizasyonlarına katılım hakkı kazanması halinde bunlardan birinden men edileceği belirtmişti. Trabzonspor'un söz konusu tarihe kadar istenilen şartları yerine getirmesi halinde ise bu cezanın uygulanmayacağı kaydedilmişti.
TRABZONSPOR CAS'A GİDECEK
Trabzonspor'un ise yaşanan bu durumdan dolayı CAS'a gitmesi bekleniyor.
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