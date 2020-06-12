12 Haziran 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Drogheda ile hazırlık maçı yapacak!

Trabzonspor resmen açıkladı! O kulüple...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 Giriş Tarihi: 12.06.2020

, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile temsilcisi ile hazırlık maçı yapacağını duyurdu. Bordo-mavili ekip United ile hazırlık maçı yapacak. İşte o paylaşım...

, 'da mücadele eden kardeş kulübü FC ile hazırlık maçı yapılacağını açıkladı.

Bordo mavililer, İngilizce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hey Drogs,

Çok yakında burada olacağız. Trabzon'daki bitmemiş hikayeyi oynayacağımız hazırlık maçı ile tamamlayacağız."

Fırtına şampiyonluk aşkına! İşte maça saatler kala son durum haberin devamı

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