Trabzonspor Drogheda ile hazırlık maçı yapacak!

Trabzonspor, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile İrlanda temsilcisi ile hazırlık maçı yapacağını duyurdu. Bordo-mavili ekip Drogheda United ile hazırlık maçı yapacak. İşte o paylaşım...

Trabzonspor, İrlanda'da mücadele eden kardeş kulübü Drogheda FC ile hazırlık maçı yapılacağını açıkladı.

Bordo mavililer, İngilizce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hey Drogs,

Çok yakında burada olacağız. Trabzon'daki bitmemiş hikayeyi oynayacağımız hazırlık maçı ile tamamlayacağız."

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