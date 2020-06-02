02 Haziran 2020, Salı

TRABZONSPOR

Edgar Le’ye karşılık Jorgensen!

Edgar Le’ye karşılık Jorgensen!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.06.2020

basını, 'un Feyenoord forması giyen Danimarkalı forvet Nicolai Jorgensen ile ilgilendiğini belirtti. Haberde, Edgar Le'nin bonservisini almak isteyen Hollanda ekibiyle Jorgensen takasını içeren bir transfer görüşmesi yapılabileceği ifade edildi.

Danimarka 'nın değişilmez oyuncularından olan 29 yaşındaki Jorgensen için 'un Edgar Le'nin yanı sıra ekstra bir ücret de ödeyebileceği bildirildi.

5 GOL ATTI
Bu sezon Ligi'nde Feyenoord ile 13 maça çıkan Danimarkalı forvet Jorgensen; 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

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