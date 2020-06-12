12 Haziran 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Guilherme Fenerbahçe maçında yok

Trabzonsporlu yıldız F.Bahçe maçında yok!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 Giriş Tarihi: 12.06.2020

'in 27. haftasında lider , deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavili takımda Guilherme, mücadelenin 41. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Brezilyalı futbolcu, yarı final rövanş maçında ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

'in 27. haftasınad ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 42. dakikasında Trabzonsporlu Guilherme, Andre Castro'ya yaptığı müdahale sonrası önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

İTİRAZLAR SONUÇ VERMEDİ

Guilherme, hakem Zorbay Küçük'e itiraz etmesine rağmen karar değişmedi.

Trabzonsporlu Guilherme gördüğü bu kırmızı kartın ardından ile oynanacak maçında forma giyme şansını kaybetti.

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