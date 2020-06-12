Trabzonspor'da Guilherme Fenerbahçe maçında yok

Süper Lig'in 27. haftasında lider Trabzonspor, Göztepe deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavili takımda Guilherme, mücadelenin 41. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Brezilyalı futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 27. haftasınad Göztepe ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 42. dakikasında Trabzonsporlu Guilherme, Andre Castro'ya yaptığı müdahale sonrası önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

İTİRAZLAR SONUÇ VERMEDİ

Guilherme, hakem Zorbay Küçük'e itiraz etmesine rağmen karar değişmedi.

Trabzonsporlu Guilherme gördüğü bu kırmızı kartın ardından Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyme şansını kaybetti.

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