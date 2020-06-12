Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte Göztepe maçına saatler kala son durum

Pandemi süresince adı İspanyol devi Real Madrid ile anılan Norveçli star, yaptığı konuşmada, önceliğinin Trabzonspor olduğunu ve Trabzonspor yönetiminin transferi konusunda söz sahibi olduğunu dile getirmişti. Şu anda tek amacının şampiyonluk olduğunu yakın çevresine aktaran Norveçli golcü, bu sezon Süper Lig'de 26 maça çıktı, 19 gol attı ve 6 asist üreterek toplam 25 gole direkt etki etti.