12 Haziran 2020, Cuma

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Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte Göztepe maçına saatler kala son durum

En son 17 Mart'ta oynanan Süper Lig, Göztepe-Trabzonspor karşılaşmasıyla 87 gün sonra resmen başlıyor. Fırtına şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilirken, bordo-mavililer İzmir'den galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İşte maça saatler kala 'Karadeniz Kaplanı'nda son durum...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 14:52
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Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte Göztepe maçına saatler kala son durum

Trabzonspor, tarihinin en önemli şampiyonluklarından birini elde etmek için son 8 maçı bekliyor...

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Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte Göztepe maçına saatler kala son durum

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaklaşık 3 ay boyunca futboldan uzak kalan Trabzon halkı, Süper Lig'in yeniden başlamasının ardından saatlerini şampiyonluğa kurdu.

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Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte Göztepe maçına saatler kala son durum

Bu bağlamda 'kulübün evladı' olarak nitelendirilen Hüseyin Çimşir de, oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde her maçın final havasında geçeceğini, sakin ve kontrollü olmaları gerektiğini dile getirdi.

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Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte Göztepe maçına saatler kala son durum

GÖZLER SÖRLOTH'DA OLACAK

Son olarak Mart ayında oynanan Süper Lig'de Trabzonspor, 26. hafta itibariyle 53 puanla lider durumda bulunuyordu. 27. haftada Göztepe ile karşılaşacak bordo mavililerin en büyük kozu şüphesiz ki Sörloth olacak.

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Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte Göztepe maçına saatler kala son durum

Pandemi süresince adı İspanyol devi Real Madrid ile anılan Norveçli star, yaptığı konuşmada, önceliğinin Trabzonspor olduğunu ve Trabzonspor yönetiminin transferi konusunda söz sahibi olduğunu dile getirmişti. Şu anda tek amacının şampiyonluk olduğunu yakın çevresine aktaran Norveçli golcü, bu sezon Süper Lig'de 26 maça çıktı, 19 gol attı ve 6 asist üreterek toplam 25 gole direkt etki etti.

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