Trabzon'da esnaf Göztepe maçı öncesi formayı giydi!

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig bu akşam tekrar başlıyor. Lider Trabzonspor deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Futbolu özleyen Trabzon halkı maçı merakla bekliyor. Şehirde şampiyonluğa inanç tam. Zafer çarşısı esnafı maç öncesi Trabzonspor formalarını giydi.

Bu akşam Göztepe deplasmanına çıkacak olan Lider Trabzonspor'a destek Zafer Çarşısı esnafından geldi. Çarşı esnafları bordo mavili formalarını giyerek Trabzonspor'a destek oldu. Corona virüsü sonrası yeniden başlayacak olan Süper Lig'de lider Trabzonspor bu akşam saat 21.00'de Göztepe ile karşılaşacak. Trabzon halkı kulübün sezon sonunda şampiyon olacağına oldukça inançlı. Trabzon'da bulunan Zafer Çarşısı esnafları da bugün bir araya gelerek Trabzonspor'a destek oldu. Birlik içerisinde verilen görüntü sosyal medyada beğeni topladı.

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