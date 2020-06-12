12 Haziran 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzon'da esnaf Göztepe maçı öncesi formayı giydi!

Trabzonlu esnaf maça hazır!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 Giriş Tarihi: 12.06.2020

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen bu akşam tekrar başlıyor. Lider deplasmanda 'ye konuk olacak. Futbolu özleyen halkı maçı merakla bekliyor. Şehirde şampiyonluğa inanç tam. Zafer çarşısı esnafı maç öncesi Trabzonspor formalarını giydi.

Bu akşam deplasmanına çıkacak olan Lider 'a destek Zafer Çarşısı esnafından geldi. Çarşı esnafları bordo mavili formalarını giyerek Trabzonspor'a destek oldu. Corona virüsü sonrası yeniden başlayacak olan 'de lider Trabzonspor bu akşam saat 21.00'de Göztepe ile karşılaşacak. halkı kulübün sezon sonunda şampiyon olacağına oldukça inançlı. Trabzon'da bulunan Zafer Çarşısı esnafları da bugün bir araya gelerek Trabzonspor'a destek oldu. Birlik içerisinde verilen görüntü sosyal medyada beğeni topladı.

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