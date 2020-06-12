12 Haziran 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Sosa maç saatinde

Sosa maç saatinde
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

Trabzonspor'un kaptanı Arjantinli futbolcusu Jose Sosa'nın sakatlığı devam ediyor. Yıldız ismin durumu son dakikada netleşecek.

Son iki antrenmana sakatlığı nedeniyle katılmayan Arjantinli maestro, dün maç öncesi yapılan son çalışmada da takımdan ayrı çalıştı. Kas ağrıları devam eden tecrübeli oyuncunun buna rağmen ısrarla oynamak istemesi üzerine kafileyle birlikte İzmir'e götürüleceği ve hakkındaki kararın maç saatinde verileceği öğrenildi.

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