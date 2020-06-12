12 Haziran 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Serdar Güncü'yü de bitiriyor!

Fırtına durmuyor! Trabzonspor'dan 1 imza daha
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında Balıkesirspor’dan Rahmi’yi transfer eden ve Aly Malle için de el sıkışan bir imzada daha sona yaklaştı. Bordo-mavililer, 20 yaşındaki orta saha Serdar Güncü için tüm şartları zorluyor.

Balıkesirspor'dan forvet Rahmi Anıl Başaran'ı transfer eden ve 22 yaşındaki Malili sağ kanat Aly Malle için de her konuda anlaşan , 20 yaşındaki orta saha Serdar Güncü için de bastırıyor. Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı da "Serdar'ı isteyen kulüpler var. Diğer transferler nedeniyle önceliğimiz Trabzonspor" demişti. Taraflar arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, genç oyuncunun da imza atmak için oldukça istekli olduğu vurgulandı.

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