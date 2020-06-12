Hüseyin Çimşir'den hakeme tepki! Kırmızı kart...

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 3-1'lik Göztepe galibiyetini değerlendirirken, Guilherme'ye verilen kırmızı kart nedeniyle maçın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdi. İşte Çimşir'in maç sonu açıklamaları...

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 3-1 kazandıkları Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Çimşir, Guilherme'ye gösterilen kırmızı kart nedeniyle ise maçın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.

Bordo-mavililerin başarılı çalıştırıcısı şu ifadeleri kullandı:

"Uzun, 3 ay bir aradan sonra oynanan futbol bence gayet olumluydu. Oyunu 2'ye ayırmak gerekiyor. 11-11 olan ve 11'e 10 olan olarak. Bence ikisini de takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. 11-11 olan bölümde skoru daha çok artırabilirdik. Daha rahat kendimize avantaj sağlayabilirdik.

Sonrasında eksik kalmamıza rağmen arkadaşların ortaya koyduğu çok büyük bir mücadele var. 10 kişi nasıl, ne şekilde oynanır onu da bence gayet yerinde ve başarılı şekilde uyguladığımızı düşünüyorum.

Kazanmış bir takımın teknik direktörü olarak hakemlerin biraz daha dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ortada emek, mücadele var. Verdikleri kararlarda daha sağlıklı ve sağduyulu olurlarsa sevinirim."

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