Trabzonspor'dan bir transfer daha! 19'luk süper stoper
Transferde taarruza kalkan bordo-mavili takım, 19 yaşındaki başarılı savunmacı için İzmir ekibiyle prensipte anlaştı.
Trabzonspor transfer atağını sürdürüyor. Kadroya yeni katılacak oyuncularda genç ve yetenekli isimlere öncelik veren bordomavili kulübün yeni hedefi Cenk Özkacar... Altay'ın 19 yaşındaki stoperi için İzmir kulübü ile yapılan temaslarda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. İstanbul ekiplerinin de radarında olan Cenk ile görüşmelere devam eden yönetim, başarılı isme önümüzdeki günlerde imza attırmayı hedefliyor.
GELECEĞİ ÇOK PARLAK
Cenk için otoriteler, 'Bir kaç yıl içinde A Milli Takım'ın değişmez ismi olur' yorumunu yapıyor. İç ve dış transferde yoğun bir trafik yaşayan Trabzonspor geçtiğimiz hafta tam anlamıyla şov yapmıştı. Önce Balıkesir'den 20 yaşındaki Rahmi Anıl Başaran'a imza attıran yönetim, iç transferde Hosseini ve Bilal'in opsiyon haklarını kullandı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Pereira ile de 1 yıllık yeni kontrat imzaladı.
1.90 boyundaki Cenk Özkacar bu sezon Altay formasıyla 1. Lig'de 9, Türkiye Kupası'nda ise 4 olmak üzere toplamda 13 maça çıktı. 811 dakika sahada kaldı. Stili Çağlar Söyüncü'ye benzetilen genç stoper, U21 Milli Takımı'nda 2 kez görev aldı.
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